ميزات طال انتظارها.. “واتساب” تختبر جديدها





بدأت منصة التواصل الشهيرة “واتساب” في اختبار عدد من الميزات الجديدة عبر أحدث إصدار تجريبي لتطبيقها، وهي ميزات طال انتظارها في ظل اشتداد معركة تطبيقات المراسلة الفورية، مثل دعم تسجيل الدخول من خلال أجهزة متعددة.

ووفقًا لموقع (WABetaInfo)، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في التطبيق الشهير، فإن هناك عددًا من الميزات التي يتم اختبارها ضمن أحدث إصدار تجريبي لنظامي آي أو إس وأندرويد.

ومن المرجح أن تغير ميزة دعم تسجيل الدخول عبر أجهزة متعددة كيفية استخدام الملايين حول العالم لمنصة المراسلة، حيث إن عدم الحاجة إلى تسجيل الخروج عبر الأجهزة سيوفر الكثير من المشاكل.

ويمكن لمستخدم واتساب في الوقت الحالي تسجيل الدخول إلى جهاز محمول واحد فقط، إلى جانب تسجيل الدخول عبر جهاز حاسب شخص أو جهاز ماك أو متصفح الويب.

تحديث مستقبلي

هذا ويمكن التبديل بين هذه الأجهزة، لكن لا يمكن الوصول إلى الحاسب سوى من جهاز واحد في المرة الواحدة، مما يجعل الاستخدام السلس أمرًا صعبًا، إلى جانب الإحباط الذي يشعر به المستخدم عند الحاجة إلى التبديل بين الأجهزة، وخاصةً أن عملية تسجيل الدخول ليست سهلة.

يذكر أن دعم الأجهزة المتعددة غير متوفر في الوقت الحالي لمستخدمي أحدث إصدار تجريبي من واتساب حتى الآن، لكن من المحتمل أن يأتي في تحديث مستقبلي.

كما اكتشف موقع (WABetaInfo) أن المنصة تختبر الميزة مع ما يصل إلى أربعة أجهزة مسجلة في وقت واحد، وهو أمر أفضل بكثير من الحد الحالي.

وإلى جانب ذلك، يبدو أن منصة التراسل ستحصل قريبًا على بعض تحديثات البحث المهمة الأخرى، بحيث سيكون بإمكان المستخدم قريبًا البحث بحسب التاريخ ضمن المحادثات الفردية والدردشات الجماعية.

البحث في الدردشة

ويدعم تطبيق المراسلة الفورية المملوك لفيسبوك ميزة البحث في الدردشة، لكنها لا تسمح بالبحث عن رسالة مرسلة أو مستلمة في تاريخ محدد.

وتساعد ميزة البحث الجديدة في تسهيل العثور على الرسائل والصور بحسب التاريخ، ووفقًا للمعلومات، فإن هذه الميزة ستصل قريبًا إلى نسخة الويب من واتساب، مما يسمح للمستخدم بالبحث عن المحتوى بحسب التاريخ باستخدام متصفح الويب.

ويبدو أن واتساب تأخذ شكاوى المستخدمين حول مشكلات التخزين على محمل الجد، إذ من المفترض انضمام ميزة جديدة تسمح باستخدام مساحة التخزين بشكل محسن.

وتتيح هذه الميزة عرض مقدار مساحة التخزين التي يشغلها التطبيق على الهاتف الذكي، وستكون بمثابة إصلاح شامل للقسم الحالي المخصص لمنح المستخدم معلومات حول مساحة التخزين.

ملفات كبيرة

ويسمح الخيار للمستخدمين بعرض الملفات الكبيرة التي يتم تخزينها عند الاستلام، كما هناك خيار للملفات المعاد توجيهها، مما يساعد المستخدمين على تصفية الملفات التي تمت إعادة توجيهها عبر تطبيق المراسلة.

وتختبر المنصة أيضًا طريقة أخرى لتحسين تجربة واتساب بأكملها على الهاتف المحمول، وهي تتمثل بالقدرات المحسنة لمسح الدردشات بأكملها.

كما تسمح هذه الميزة بمسح جميع الرسائل باستثناء تلك المميزة بنجمة، مما يجعل من السهل جدًا حذف الرسائل التي لم تعد ضرورية.

هذا وتنضم الميزات السابقة إلى ميزة دعم فيديو (ShareChat)، وقد يتيح هذا الدعم وجود مشغل مخصص لمقاطع الفيديو التي يمكن تشغيلها بسلاسة داخل التطبيق.

العربية نت

شارك الموضوع :





