



اليت على نفسي ان لا اكتب قريبا فالحال لا يحتاج حروف تكتب او حديث يترجم فالاسوء لم ياتى بعد فى نظرهم وما زال يهرجلون ويفترضون فينا الغباء والقطيع منقاد وراءهم لجنة تمكين ووزراء وحرية وتغيير اذ لا اهمية لفقدان مريض روحه فلا مستشفى ولا دواء ولا حبة بندول تزيل الم صداع اتذكر يااكرم تصريحك نحن ماعندنا حاجة لى زول عيان نديهو بندول او يموت الان حتى حبة بندول لاتوجد وتباع بالسوق الاسود الحبة بواقع 10 جنيه دى الحبة الصغيرة دى ماقدرت توفرها عايز تنتصر على الكل بنرجسيتك وعصبيتك

الشعب يطالب باقالة وزير الصحة لفشله وهم يطالبون باقالة مدير الشرطة ووزير الداخلية

هل انتم من كوكب السودان وافريقيا ام كوكب الامريكتين و الاتحاد الاوربى …

صبرا بنى وطنى

سحر الطاهر

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