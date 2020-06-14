الروائية الجنوب سودانية (استيلا) تفوز بجائزة القلم البريطانية





فازت الروائية الجنوب سودانية (استيلا قايتانو جيمس بجائزة القلم البريطانية عن الأدب المترجم وذلك برواية (أرواح ادو).

تعتبر الروائية الجنوب سودانية استيلا والدكتورة الصيدلانية من أبرز الأصوات الإبداعية التي ظلت تعبر بعمق عن الهوية السودانية وخوض تحديات كبيرة من خلال التعبير النابض بعمق العلاقات الإنسانية بين أبناء السودان (شمال وجنوب).

تتمتع الروائية الجنوب سودانية (استيلا ) بقبول واحترام كبير من شعب السودان في الشمال والجنوب كما يتميز ماتقدمه من إبداع بقبول واسع من كل المهتمين بالأدب والروايات لذلك وجد خبر فوزها بجائزة القلم البريطانية تفاعلا كبيرا وخلق سعادة غامرة في الأوساط الثقافية والأدبية في شمال وجنوب السودان على حد سواء .

الخرطوم؛ الزبير سعيد

صحيفة أول النهار

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