5 تدريبات “يوغا” سحرية لتحسين الدماغ والمزاج وتعزيز الجهاز التنفسي





تعد رياضة “اليوغا” أحد الممارسات السحرية، التي يمكنها تعزيز كفاءة الدماغ وتحسين المزاج وتعزيز الجهاز التنفسي.

ولفت تقرير منشور في موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن “الدماغ” هو الجهاز السحري، الذي يمكن الإنسان من القيام بأعمال مذهلة وخارقة وخارجة عن المألوف، لذلك يضع عدد كبير من الخبراء أولوية قصوى للحفاظ على سلامته ورفاهيته.

كما يمكن تحسين قدرات الدماغ والحفاظ عليها من أي اضطرابات عقلية عن طريق ممارسة “اليوغا”.

وعن كيفية تعزيز اليوغا قوة الدماغ يشير التقرير إلى أن “الدماغ عضلة مثل باقي عضلات الجسم تحتاج إلى ممارسة الرياضة للعمل بشكل أفضل”.

وتابع قائلا “اليوغا هي أفضل شكل من أشكال التمارين لتعزيز وظائف المخ، خاصة وأنه يمكن أن يسبب الإجهاد والقلق خللاً في دماغك وهذا ما يمكن أن تساعد اليوغا في منعه”.

وتنظم اليوغا العصب المبهم، الذي يتعامل مع المزاج ومستويات الإجهاد في جسمك.

كما يمكن لرياضة اليوغا أيضا تعزيز عادات التنفس الصحيحة، التي تساعد بشكل كبير على استرخاء جسمك وتحسين عقلك.

ورصد التقرير 5 تمارين رئيسية لليوغا يمكنها تقوية الدماغ، والتي جاءت على النحو التالي:

1- وضعية اللوتس

تعد وضعية اللوتس، أحد الوضعيات المستوحاة من زهرة اللوتس التاريخية، التي تعد رمز للنقاء والانفصال.

وهي وضعية تأملية تعمل بشكل أفضل، خاصة عندما تكون على معدة فارغة عند القيام بها في الصباح.

حافظ على هذه الوضعية لرياضة اليوغا لمدة 1-5 دقائق على الأقل في هذه المرحلة المتوسطة.

ستساعد هذه الوضعية على تقوية العقل وتهدئة الدماغ، كما أنه يمنح كاحليك وركبتيك تمددًا جيدًا، ويجعل فخذيك أكثر مرونة ويساعد جسمك على الوضع بشكل أفضل، وتزيد وعيك.

2- وضعية الألماس

تعد وضعية “الألماس”، وهو تمرين راكع المصحوبة بتمارين في التنفس، والتي تسمح للجسم بأن يصبح بنفس قوة الألماس.

يمكن إجراء تمرين اليوغا هذا بعد تناول الوجبة عكس التمارين الأخرى، ولا تقل مدة التمرين عن 5 أو 10 دقائق للمبتدئين.

يساعد تمرين اليوغا هذا على الهضم السليم وإزالة أي عمليات إمساك، ومقاومة الحموضة واضطرابات المعدة.

وتساعد وضعية الألماس على استرخاء الجسم وزيادة الدورة الدموية وتقوية العضلات وإزالة التشنجات.

​3- وضعية “الجلوس للأمام”

تعد وضعية “الجلوس للأمام” الكلاسيكية البسيطة، والتي تعتمد على الامتداد اللطيف للجسم والارتكاز على الظهر.

ينبغي أن يتم تطبيق هذا التدريب صباحا على معدة فارغة وأمعاء نظيفة، أي بعد 4 أو 6 ساعات من آخر وجبة تناولها.

يمكن تنفيذ هذا التدريب لمدة من 30 إلى 60 ثانية.

يساعد تدريب اليوغا هذا على الحد من الاكتئاب والتوتر الخفيف، ويوفر التمدد الجيد لكتفيك ويحفز عمل الكليتين، ويقوي العمود الفقري.

يساعد تدريب اليوغا على تهدئة العقل وتقليل التعب والإرهاق.

يساعد أيضا التمرين على معالجة القلق وارتفاع ضغط الدم والتحكم في الشهية وتقليل السمنة.

4- وضعية “المحراث”

تشبه وضعية “المحراث” الأداة الزراعية المستخدمة في عدد من دول العالم، يمكن التدرب على هذه الوضعية على معدة فارغة في الصباح أو المساء بفاصل 4 أو 6 ساعات عن وجبتك الأخيرة.

مدة هذه الوضعية والتمرين تستمر لفترة من 30 إلى 60 ثانية، ويساعد في عمليات التمثيل الغذائي وتطبيع مستويات السكر في الدم.

يزيل تمرين اليوغا الضغوط من الظهر ويقلل الاكتئاب ويهدئ الدماغ، ويمدد كتفيك ويحفز عمل الغدة الدرقية.

​5- وضعية “المنصة”

يطلق على وضعية “المنصة” بأنها ملك جميع أوضاع تدريبات اليوغا، والتي يتم من خلالها انقلاب الجسم بكامل الوضعية مع رفع الجزء العلوي من الجسم.

ويعد هذا التمرين سلسلة من التدريبات التحضيرية، والتي ينبغي أن تكون على معدة فارغة.

يمكن تنفيذ هذا التمرين لمدة من دقيقة إلى 5 دقائق على الأقل بالنسبة للمبتدئين.

يساعد تدريب اليوغا في تهدئة الجسم على الفور، حيث يحفز نشاط الغدد التي تقوي الرئتين.

ويعمل التدريب على تعزيز الهضم وعلاج الربو ويقوي الذراعين والساقين وينشط أعضاء البطن.

سبوتنيك

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