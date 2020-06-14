النيلين
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بعد غياب 6 سنوات… أحدث ظهور للفنانة ليلى طاهر

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور للفنانة المصرية، ليلى طاهر، بعد أن ظلت مختفية عن الساحة الفنية لمدة 6 سنوات.

وكان آخر ظهور فني لليلى طاهر (81 عاما) في 2014، بمشاركتها في الموسم الرابع من مسلسل “من الباب للباب”، وهو من الأعمال التي تنتمي إلى نوعية “الست كوم”.

بينما كان آخر أفلامها “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” مع الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، والفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، وهو من إنتاج 2008.

يشار إلى أن ليلى طاهر من نجمات السينما المصرية في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وشاركت في بطولة العديد من الأفلام الهامة، منها “أبو حديد” و”قطة على نار” و”الأيدي الناعمة”، ومن أشهر مسلسلاتها “بوابة الحلواني” و”فوازير عمو فؤاد” و”عائلة الأستاذ شلش”.

سبوتنيك

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