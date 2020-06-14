هاني شاكر يدحض شائعة إصابته بكورونا بطريقة مختلفة





نفى الفنان ونقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، شائعة إصابته بفيروس “كورونا” المستجد بطريقة مختلفة، وهي بتسجيله أغنية جديدة يتحدى فيها الفيروس.

وانتهي هاني شاكر من تسجيل الأغنية التي تحمل اسم “هتعدي”، وهي بالتعاون مع شركة “نجوم ريكوردز”، ومن تأليف تأليف الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع موسيقي زووم.

ويهدف شاكر من خلال الأغنية إلى بث حالة من الأمل والتفاؤل في زمن انتشار جائحة “كورونا”.

وشارك هاني شاكر، اليوم السبت، صورا عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” من تسجيله أغنية “هتعدي” داخل الاستوديو.

وفي سياق متصل، أشاد هاني شاكر لصحيفة “اليوم السابع” المصرية بالإجراءات الصحية والاحترازية التى تتبعها مصر فى مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، مشددا على أنها لا تحدث فى دول أوروبية متقدمة.

سبوتنيك

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