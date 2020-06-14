بعد “الاختيار”… أمير كرارة يجتمع مع فنان شهير في مسلسله لرمضان 2021





تعاقد الفنان المصري، أمير كرارة، على المسلسل التلفزيوني الذي سيلعب بطولته لشهر رمضان المقبل.

وشارك المنتج تامر مرسي، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بأمير كرارة والفنان أحمد السقا الذي سيشارك في بطولة المسلسل.

وأعلن مرسي مع الصورة أن المسلسل يحمل اسم “نسل الأغراب”، وسيعرض في رمضان 2021 حصريا على شاشات “المتحدة للخدمات الإعلامية”.

والمسلسل قصة وإخراج محمد سامي، صاحب العديد من المسلسلات الناجحة، منها “ولد الغلابة” لأحمد السقا و”البرنس” و”الأسطورة” من بطولة محمد رمضان.

وسبق لأحمد السقا أن تعاون مع أمير كرارة فنيا في فيلم الحركة والتشويق “هروب اضطراري”، الذي عرض بدور العرض السينمائية في 2017.

وحقق أمير كرارة نجاحا كبيرا من بطولته مسلسل “الاختيار” في رمضان 2020، للمخرج بيتر ميمي، والذي يتناول تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع “البرث” في سيناء.

“الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة “سينرجي” لتامر مرسي‎.‎

وشارك أحمد السقا في أحداث مسلسل “الاختيار” بالظهور كضيف شرف، إذ جسّد دور ضابط يحقق مع الإرهابي، هشام عشماوي، ويلقنه درسا قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه.

سبوتنيك

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