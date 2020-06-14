بعد زواج 5 سنوات… حقيقة انفصال إيمي سمير غانم عن حسن الرداد





تداولت تقارير أمس الجمعة أنباء تفيد انفصال الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عن الفنان حسن الرداد.

وأشارت التقارير إلى أن الخلافات دبّت بين الزوجين وتصاعدت حتى انتهت بالطلاق.‏

ونفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم هذه الشائعة، معلقا عليها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “الصحافة الصفراء لا تنتهي، للأسف في بعض المواقع لا زالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب ‏الشائعات عن الفنانين، أقول لهم عيب احترموا مهنتكم”.‏

كما أكد رضوان على عدم طلاق شقيقة زوجته بنشره اليوم السبت صورة تجمعه هو وزوجته بهما، وكتب معها “حبايبي الغاليين”.

وأقيم حفل زفاف حسن الرداد وإيمي سمير غانم في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 على شاطئ البحر بالجونة‎.‎

وكان آخر ظهور لإيمي سمير غانم في مسلسل “سوبر ميرو”، الذي عُرض في رمضان 2019، بينما شارك حسن الرداد في موسم رمضان 2020 بمسلسل “شاهد عيان”، ويشاركه بطولته الفنانات بسمة وهنا شيحة.

واشترك حسن الرداد وإيمي سمير غانم في بطولة عدد من الأعمال الفنية، منها أفلام “زنقة ستات” و”عشان خارجين” ومسلسلات “عزمي وأشجان” و”حق ميت”.

سبوتنيك

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