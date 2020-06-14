لماذا رفض الشيخ محمد احمد حسن حضور جلسة محاكمة أحد أقاربه؟





#ذكرياتي_مع_الشيخ_الوالد_محمد_أحمد_حسن رحمه الله ( 7 )

كان الشيخ رحمه الله لايرد طالباً شفاعته أو وساطته ؛

أذكر أن أحدهم طلب من الشيخ أن يذهب معه إلى منزل أهل زوجته ليدخل الشيخ واسطة للإصلاح بينه وبين زوجته فلما وصلنا لمنزل أهل الزوجة رحبو بنا وقالت والدة الفتاة ( اتفضلوا .. يا فلانة ! اعملي الشاي ) فقال الشيخ نحنا جايين لعمل خير ! قالت الأم اتفضل ياشيخ ؛ قال الشيخ نحنا جايين نرجع بنتك لزوجها !

فقالت الأم : لو جاي تشرب معانا الشاي مرحب بيك أما لو جاي عشان الموضوع ده معليش اعفي لينا مافي طريقة نتكلم في الموضوع ده ! فخرج الشيخ مكسور الخاطر … وقال للرجل تاني بعد مده نحاول معاهم ..

أما الموقف الآخر الذي حزن بسببه الشيخ : هو أن مجموعة من الناس جاءوا للشيخ وقالوا له نريدك أن تشفع لنا عند أهل القتيل ، في طالب قتل زميله ، وأهل الدم لايريدون التنازل ويطالبون بالقصاص !

وأهل الدم خارج السودان ! وبالفعل رتبو للشيخ السفر وأحضروا له تذكرة السفر وسافر الشيخ للمدينة المعنية لكن أهل الدم أصروا على القصاص واعتذروا للشيخ ، فقال لهم الشيخ رجعوني السودان خلاص ماداير أقعد ؛ قالوا يا شيخ انت جيت أمس اقعد شويا نوريك البلد ! قالت لهم ماداير أشوف أي حاجة بس خلوني أرجع السودان .. قلت للشيخ ليه ما قعدت شويا ؟! قال لي والله ماقدرت أقعد وحسيت المدينة دي ضيقة جدا لأَنِّي ما قدرت أعمل الحاجة اللي الناس جابوني عشانها ..

من مواقف الشيخ العجيبة هي أنه كان أحد أقارب الشيخ في السجن وكانت لديه جلسة محاكمة فرفض الشيخ حضور الجلسة ! وقال أنا خايف القاضي يشوفني ويعرف إنّو قريبي فيجاملني أو يخفف عنه عشاني !

كان الشيخ حريص على زيارة أبناء أصدقاءه المتوفين وكان يقول لي : كان أبوهم رجل صالح .. أو رجل خير وبر ..

للذكرى بقية …

✍️ /محمد عثمان

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