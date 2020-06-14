ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها بعد “البلازما” ونتيجة أخر مسحة





كشفت ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، اليوم الأحد، عن تطورات حالتها بعد حقنها بالبلازما ونتيجة أخر مسحة لها.

قالت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي في تصريحات لموقع “مصراوي”، إن الوضع الصحي لوالدتها على ما هو عليه، إذ ما زالت تتواجد في الرعاية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية، على جهاز CPAP (جهاز تحسين التنفس).

وأضافت “مفيش أي تطور في الحالة أدعولها هي محتاجة الدعاء جدا”.

وبسؤالها هل ظهرت نتيجة المسحة التي أُخذت من والدتها، بعد حقنها ببلازما لشخص متعافي من فيروس كورونا، أجابت “المسحة طلعت إيجابية للأسف، البلازما مكنش ليها الحظ فيها حقيقي”.

وأشارت إلى أن الأبحاث الخاصة بالبلازما وحقن المرضى بها، أثبتت أثبتت نجاح نسبة 80% نسبة نجاح والـ20% لم تنجح معهم”.

وتابعت “الموضوع ده نصيب، متمنية أن يمن الله على والدتها بالشفاء”.

وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى 19 يوما، داخل العزل الصحى عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فور انتهائها من تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر.

سبوتنيك

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