قصيدة جديدة للشاعر “هاشم صديق” : الثورة مرت من هناك… (كورونا) طلعت من هنا

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الثورة مرت من هناك… (كورونا) طلعت من هنا

شعر :هاشم صديق

انتظرت على الكفاف

راجي الخلاص

تلاتين سنة

ما اصبرك

كاتلت في عز الهجير

كاتلت في حل الخريف

بارزت في إبر الشتاء

……

الثورة مرت من بعيد

ركبت عديل شارع الظلط

( كورونا) جات عز الدغش

نقرت لبابك بالغلط

…..

يا ربي ما هذا السكوت

ياربي ما هذا الكدر

يا ربي ما هذا الحنين

لي هجرة في عرض البحر

يا وطن انا من زمان

مش قلت ليك؟!

احميني من حمى السفر

اسجني في قلب المسام

كتفني في خيمة الشعر

…….

يا بلد انا وانتي دايما في الطريق

زاحفين على نار الخطر

ما خفنا من صوت الطواري

دقانا بس صوت المطر

…..

الثورة جات وانا منتظر

داير اخت طوبه وحرف

فوق الدمار

داير اشيل هم البيوت

الشوقا (شاب)

في الانتظار

انا اصلي ما داير ( وزير)

او حتى يوما” مستشار

وانت اصلك لاك (كوز)

لا حتى من أقصى اليسار

……

يا ربي ما هذا الطناش

انا بس رضيت يا وطني

بي حق المعاش

وحصدت بس تعب

الكفاف والارتعاش

……

ياربي مات نبض القضية

ولا دي الكاميرا الخفية؟!!!

…..

امسح دموعك يا ولد

قلبك عديل وحه انحرق

كملت مناديل الورق

……

مش انت قلت

ومن زمان( لكني في كل الظروف

مديت لساني على الالم

قبلت من وش السأم

وشهرته في الظلمه القلم)

…..

مش برضو انت القلت يوم

( قدرك تقيف في العاصفة

منصوب الشراع

مكتوب على سكك السفر

تعتر على نصل الحصى

وتزحف على جمر الصراع)؟؟

ارفع رويسك يا ولد

كاتل وموت

انصر جراح كل البلد

لابد يكون زمنك شرق

……

……

(كورونا) مرت من هناك

والثورة وصلت من هنا

أشرق امل كل البيوت

ولمس الخلاص

كل الدروب والأمكنة

…..

الثورة طلعت من هنا

الثورة طلعت من هنا

أمدرمان _ بانت

السبت 13 يونيو 2020

المجهر

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