ما دخل مجمع الفقه الإسلامي في السودان بالمناهج؟





سؤال مهم:

ما دخل مجمع الفقه الإسلامي بالمناهج؟

الجواب:

قبل الاجابة على هذا السؤال ينبغي أن نضيف سؤال توضيحياً آخر ما هو مجمع الفقه؟

نجد أن مجمع الفقه الإسلامي وحسبما جاء في قانونه المجاز منذ سند 1998م وفي المادة الخامسة منه أنه هيئة علمية استشارية تعنى تهدف إلى:

1- رد الأمة إلى شريعتها وشحذُ هممها لعمارة الأرض، وفق قيم الدين وأحكامه.

2- سد الفجوة الفقهية التي نشأت عن تعطيل أحكام الدين في معظم شعب الحياة العامة بسبب غياب الدولة الإسلامية.

3- إحياء فرضة الاجتهاد والاجتهاد الجماعي الفقهي على وجه الخصوص

4- تنزيل نصوص الدين على واقع الحياة المعاصرة وتفعيل مقاصد الشريعة

5- الاهتمام بدراسة الفقه الإسلامي.

6- النظر في النوازل والظواهر ف مجال العلوم التطبيقية وإصدار ما يناسبها من أحكام

إذن.. فالمجتمع معنى بكل شؤون الحياة والمجتمع

حسناً.. لعل سؤالاً يطرأ الآن :

كيف لمجمع الفقه أن يقوم بتقييم المنهج وهل هو مناسب ام لا؟

و للإجابة على هذا نقول

يتكون مجلس مجمع الفقه الإسلامي من 50 عالما من مختلف تتمثل نسبة 60% منهم فقهاء والباقي خبراء في مختلف التخصصات

وهم رؤساء على الدوائر ذات الصلة…

ادن الجواب على السؤال الأول يتضح لنا إذا عرفنا ان مجمع الفقه الإسلامي يتكون من ثمانية دوائر وهي

دائرة الشؤون الاقتصادية والمالية وتعنى بالفتوى في النوازل الفقهية ذات الصلة كالتسويق الشبكي والجوائز والمسابقات وشركات التأمين والبنوك وغيرها من النوازل الفقهية

2- دائرة شؤون الأسرة وتُعنى بشؤون الأسرة وما يليها من أطفال مجهولي الأبوين وغيرها من القضايا

3- دائرة الشؤون الاجتماعية

4- دائرة العلوم، الطبيعية التطبيقية وقد كان رئيسها في الدورة السابق البروفسور حين أبوعائشة حامد وهو ليس فقيها ولكنه خبير بشؤون الطب وفي عهده صدرت فتوى المجمع بخصوص نزع الأجهزة عن الميت دماغيا وهي من فتوى المجمع المتميزة التي سيعدل القانون الجنائي على إثرها

5- دائرة الفتوى العامة وهي للنوازل العامة وكان رئيسها الشيخ عبدالحي يوسف

6- دائرة الثقافة والإعلام

7- دائرة الشؤون العدلية والدستورية وهي معنية بقضايا التشريع والقوانين وعلى رأسها مولانا عبدالحميد عصملي قاضي المحكمة العليا وفي عضويتها مولانا أحمد عبدالمجيد قاضي المحكمة العليا

8- دائرة الأصول والمناهج: وهذه هي الدائرة المقصودة بمراجعة المقررات والمناهج وتنقحيها وتعديلها وهي الدائرة التي تقوم بتطوير مقرر الثقافة الإسلامية في الجامعات باستمرار

حسناً.. إذا تبين هذا فمن الواضح جلياً أن ماذكره مجمع الفقه الإسلامي اليوم من اعتراضه على مقرر التربية الإسلامية هو من صميم عمله، وقام به فقهاء وخبراء تربويون، هم من أعضاء مجمع الفقه الإسلامي

إيهاب إبراهيم الجعلي

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