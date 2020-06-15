بالصور .. بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الألبان .. السودانيون يدللون الأبقار





بعد ارتفاع غير مسبوق طرأ على عدد من المواد الغذائية في السودان، ومنها الألبان التي قفزت أسعارها بصورة مفاجئة نشر عدد من السودانيين صوراً تظهر دلال الأبقار ونومها داخل المنازل بالفراش بدلاً عن إهمالها بالحظائر، في لفتة للغلاء.

وكانت أسعار الالبان بالخرطوم، قد سجلت ارتفاعاً غير مسبوق حيث قفز سعر رطل اللبن الحليب الى 40 و 50 جنيه بدلاً عن 30 جنيه في مناطق وارياف العاصمة في وقت وصف فيه المستهلكين الزيادات بأنها غير مبررة.

وأرجع عدد من باعة وتجار الالبان ارتفاع الاسعار الى ارتفاع تكاليف الترحيل والوقود والاعلاف.

الخرطوم: محمد الطاهر

صحيفة السوداني

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