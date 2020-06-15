البحث عن مسافر في سويسرا نسي حقيبة بداخلها 3 كلغ من الذهب في القطار





تبحث السلطات في سويسرا عن شخص نسي حقيبة في عربة قطار، تحتوي على كمية من الذهب يصل وزنها لـ 3 كيلوغرام وبقيمة تبلغ 152 ألف جنيه استرليني.

المسافر المجهول نسي الحقيبة في إحدى عربات القطار على الخط الرابط بين كانتوني، سانت غالن ولوتسيرن.

ووقعت الحادثة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وبعد أن عجزت السلطات عن العثور على صاحب الحقيبة نشرت إعلانا للبحث عن صاحب الذهب، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولم تذكر السلطات المحلية الطريقة التي سيتم بها التعرف على صاحب الحقيبة، في الوقت الذي لا يزال أمام صاحب الحقيبة 5 سنوات للمطالبة بإرجاعها بحسب القانون السويسري.

سبوتنيك

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