رسالة من محمد رمضان إلى ملك عربي





حرص محمد رمضان على توجية رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وخضع الملك محمد السادس لعملية جراحية في القلب.

ونشر رمضان صورة له تجمعه بالعاهل المغربي، معلقا “حمدلله على سلامة جلالة الملك محمد السادس ربنا يديم عليك الصحة والعافية ويحفظك لشعبك العظيم ولعائلتك الكريمة”.

وطرح محمد رمضان مؤخرا أغينة “كورونا فيروس” عبر قناته الرسمية على YouTube، للتوعية ضد خطر فيروس كورونا المستجد.

وقدم محمد رمضان في الموسم الرمضاني المنصرم، مسلسل “البرنس‎”‎، برفقة كوكبة من النجوم أبرزهم نور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى ‏عثمان ‏وإدوارد ومحمد علاء.

سبوتنيك

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