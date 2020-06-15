وعد شيرين عبد الوهاب لطفل أثار مشاعرها… فيديو





تأثرت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، بمقطع مصور يظهر فيه أحد الأطفال وهو يبكي بشدة، اعتراضا منه على مكوثه في المنزل لفترة طويلة، خوفا من إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

ويقول الطفل باكيا إنه لا يفعل في المنزل سوى المذاكرة واللعب ومشاهدة التلفزيون، وأعرب عن رغبته في الخروج بعد شعوره بالملل.

من جانبها علقت شيرين عبد الوهاب على المقطع المصور: “حبيب قلبي، ربنا يحفظك لأهلك، والدنيا ترجع زي الأول وأحسن قريب إن شاء الله”.

ووعدت شيرين الطفل بأن تخرج معه في نزهة.

حبيب قلبي ربنا يحفظك لأهلك والدنيا ترجع زي الأول وأحسن قريب إن شاء الله، وأوعدك إن شاء الله نخرج أنا وإنت نتفسح ♥️ pic.twitter.com/C0CTP39A43 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 13, 2020

وكان شقيق شيرين عبد الوهاب قد شارك في الأيام الماضية مقطعا مصورا تظهر فيه مع زوجها المطرب، حسام حبيب وهما يوديان أغنيتهما الشهيرة “كل ما أغني” في أحدث ظهور لهما، ليأتي كنفي لشائعتي انفصالهما وإصابتهما بفيروس “كورونا” المستجد.

وبدأت الحكومة المصرية، أمس الأحد، تخفيف قيود الحظر وفق ما أعلنته يوم الخميس الماضي. حيث سيبدأ حظر التجول من الثامنة مساء إلى الرابعة فجرا، كما ستمدد ساعات فتح المحال التجارية إلى السادسة مساء، كما ستبدأ لاحقا في إعادة السياحة الوافدة في عدد من المحافظات، وستبحث الحكومة في وقت لاحق عودة الطيران وفتح دور العبادة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتل.

سبوتنيك

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