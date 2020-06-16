نفوق مئات الأبقار والعجول لندرة اللقاحات والتغذية





أرجع احد اصحاب المزارع الإنتاج بشمال بحري سليمان العوض ، اسباب نفوق مئات الأبقار بمنطقة بشمال بحري في الايام الماضية، لمشاكل صحة الحيوان، وانعدام التغذية، محذرا من خطورة وانعكاسات ذلك على القطيع القومي.

وقال لـ(السوداني) ان معظم العجول والابقار نفقت لعدم منحها اللقاحات منذ (٣) أعوام لندرتها، واصفا التقارير التي ترد لوزارة الثروة الحيوانية بالمضروبة، ولابد لها من الوقوف على حقيقة الوضع ميدانيا

وفيما يخص تغذية الحيوان ذكر بأن سعر جوال العلف ارتفع ل ٢٣٠٠ جنيه، يغذي عدد (٤) ابقار في اليوم، كما بلغ سعر فدان العلف ٨٠ الف جنيه، ولاتوجد ردة يتم تصدير الأمباز والبرسيم والذرة، وإضاف : توجد حالات نفوق بآلاف منذ اشهر (مقابر جماعية للأبقار) ،ثم بيع لها بغرض الذبيح لولايات الخرطوم ونهر النيل والجزيرة، مشددا على أن معظم اصحاب المزارع يتعرضون لخسائر يومية فادحة تزيد عن ٥٠ الف جنيه ، منوها الى ان سعر رطل اللبن الحليب سيباع قريبا باكثر من ١٠٠ جنيه ، لان معظم المزارع صارت خالية من الأبقار وإنتاج الألبان.

الخرطوم :ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني

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