مساعدات طبية من الهلال الأحمر التركي لمجابهة كورونا





قدم الهلال الأحمر التركي في اطار مجابهة جائحة كورونا مساعدات طبية مقدرة عبارة عن ملابس واقية للكوادر الطبية وكمامات، ونظارات طبية واقية بلغ عددها حوالي 67.500 قطعة.

وقال الاستاذ عماد الدين عبد الرحيم مدير البرامج بالهلال الأحمر السوداني لسونا إن الشحنة التي وصلت الخرطوم تاتي في إطار التعاون بين الهلال الأحمر التركي والسوداني ،مؤكدا متانة العلاقات بين الجمعيتين الشقيقتين ،مشيرا الى أن الهلال الأحمر التركي كان قد دعم الهلال الأحمر السوداني بمواد ايواء وسلة غذائية لعدد 5 الاف أسرة أبان الفيضانات الماضية .

وأكد عبد الرحيم أن التعاون بين الجمعيتين مستمر لصالح المتضررين والمتأثرين بالكوارث في السودان .

سةنا

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