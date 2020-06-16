



قحت تخشى من حقيقة بسيطة أن السوق خاوي تمامآ .. ندرة في كل شئ .. منذ يناير لم يقصد التجار “الصين” .. ومنذ مارس توقفت رحلات التجار الى “دبي ” والتي تقتات على الدولار “الحي” ..

وبمجرد رفع الحظر فأن الطلب علي الدولار سيكون هائلآ .. السوق جائع والحكومة تطبع العملة كأنها طوابع بريد ..

الحكومة لم تتلقى من المانحين و لا %5 مما وعدوها .. و خزائنها فارغة من العملة “الصعبة ” .. هي نفسها مواجهة بسؤال الوقود والقمح بعد أنتهاء الحظر .. هي نفسها ستدخل الي السوق لتطلب الدولار بشراهة شديدة ..

عندها أنت كموظف حكومي قامت قحت برشوتك علي حساب شعبك .. ستفهم أن كل هذه الأوراق التي تملأ حقيبتك لا تكفي لشراء معجون أسنان وكيس خبز وكيلو لحمة ..

عبد الرحمن عمسيب

شارك الموضوع :





