معز ميرغني: الخوف والسهر من مليونية اخر الشهر!!





واجتماع مساء يوم 14/6/2020 بالخرطوم نمرة (2) الذي ضم عدد من قيادات الحرية والتغيير داخل الحكومة وخارجها والمستمر حتي صباح يوم 15/6/2020 نوقش فيه عدد من القضايا (الفاشله) حيث تحدث(…..) من الحزب الجمهوري عن ضرورة مواصلة (الحجر) حتي الي مابعد (30) يونيو لاغتيال الحراك الشعبي وهذا الاهم ! .

مضيفا ان المواطن (سيفجع) بالزيادة الخيالية التي ضربت كل السلع بلا استثناء وسيخرج عدد لايستهان به من المواطنين ولن تتعامل معهم القوات النظامية وهذا مكمن الخطر الحقيقي وربما تفتح لهم القيادة العامه لذلك الحجر ثم (الحجر) ..

تحدث وزير ال ( …..) عن ضرورة مناشدة منظمات الصحة العالمية عبر الاتحاد الاوربي لمد السودان بأدوية ومعدات طبية واضاف ان المبلغ الذي جهزته وزارته لترحيل العالقين بمصر (وهم يمثلون بؤرة خطر ايضا علي الحكومة القائمة اذا تركوا هكذا) صرفه وزير المالية دون علمه ولايملك الان اي حلول مطالبا بتحويل ملفهم الي لجنة الطوارئ الطبية وقال (اليتصرفو معاهم انا ماعندي ليهم شي) !!

تحدث افشل وزير في الحكومة (……) مناقشا امر الغلاء الفاحش موصيا بالمواصلة في اسواق البيع المباشر قائلا ان الزيادة في الاسعار طبيعية بسبب ارتفاع التضخم وان لديه (خطة) تتلخص في استيراد بعض السلع لاغراق السوق مضيف (المشكلة في القروش اتصرفوا لينا)!!.

اما الاخطر من كل ذلك حديث الشيوعي (……) عن ان لجان (المقاومة) اصبحت (بعبعا) حد وصفه وتشكل خطرا كبيرا علي الحكومة موصيا بتصنيف عضويتها المنتشره عبر المناطق المختلفه لاستيعاب جزءا من شبابها في جهاز (الامن الداخلي) و (تفكيك) البقيه لأن لا فائدة ترجي منهم!!

وانهم سيعقدون المشهد اكثر من ذلك!.

تحدث(……) العضو بتجمع المهنيين (الزعلانين) ان الخلاف الذي حدث وادى لانقسام التجمع لا يعدو كونه (سطحي) وغير مؤثر وان الذين اختلقوا هذا الخلاف هم من (المغيبين) عن المشهد تماما وختم بالقول (ماتشيلو هم نحن بنتصرف مع نانسنا ) بلاي الشغلة بقت ناسات يعني !! .

يبدوا ان حالة الهلع تزداد يوما بعد يوم وان النوم قد فارق الجفون وان الخوف المتواصل والسهر سببه (مليونية اخر الشهر) مع غياب الحلول وتكالب الازمات وتضاعف المعاناة والفشل الذي يشهد كل يوم فشلا اكبر منه ولاحلول ناجعة امامهم غير التسويف ومع كل يوم يمر تضيق الدائره حول اصحاب الثقة حتي وصل التشكيك في (لجان المقاومة) صمام امان الثورة والباحثون الحقيقيون عن تحقيق اهداف الثورة ودماء الشهداء..

من خلال (الجقلبه والسكلبه) الحاصله وضح ان تورط المدنيين في جريمة فض الاعتصام جعلهم يتخوفون من لجان المقاومة اكثر من اي تنظيم اخر لذلك يسعون الي تفكيكها ما استطاعوا الي ذلك سبيلا!

ونقول لهم هيهات وخياركم الان اما (القومة بالضلام) او انتظار (…).

معز ميرغني

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