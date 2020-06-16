بصحبة منة شلبي… أول ظهور لمحمد هنيدي بعد تركيب دعامات في القلب





عاد الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بعد إعلانه الفترة الماضية خضوعه لعمليه تركيب دعامات للقلب.

وشارك هنيدي، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” صورة له تجمعه بالفنانة المصرية، منة شلبي، وذلك ضمن كواليس تصويرهما لأحدث أفلامهما “الإنس والنمس”.

ويشهد الفيلم على اللقاء الأول بين هنيدي ومنة شلبي، والتعاون الثاني لهنيدي مع المخرج شريف عرفة بعد تقديمهما فيلم “فول الصين العظيم” في 2004.

ويشارك في بطولة فيلم “الإنس والنمس” عمرو عبد الجليل وشيكو وصابرين.

وكان محمد هنيدي أعلن في تصريحات إذاعية خلال شهر رمضان أنه فور انتهاء الحجر المنزلي سيبدأ تصوير أحدث أفلامه السينمائية مع المخرج شريف عرفة “الإنس والنمس”.

وكشف محمد هنيدي عن تركيبه دعامات للقلب في الأول من شهر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك ردا منه على الهجوم الذي تعرض له بسبب غيابه عن جنازة الفنان حسن حسني.

وأوضح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأطباء نصحوه بعدم القيام بأي حركة بعد العملية.

ويشار إلى أن آخر أفلام محمد هنيدي “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” الذي طرح في عيد الفطر عام ‏‏2017، ‏ويشارك في بطولته درة ‏وباسم سمرة وبيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ‏شريف ‏إسماعيل‎.

سبوتنيك

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