مخرج “البرنس” ينسحب من إخراج مسلسل محمد رمضان عن أحمد زكي… فيديو





أعلن المخرج المصري، محمد سامي، انسحابه من إخراج مسلسل تلفزيوني يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل، أحمد زكي، ويقوم ببطولته الفنان محمد رمضان.

وأكد سامي في مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة”، على القناة الأولى في التلفزيون المصري، أمس الاثنين، أن انسحابه من المسلسل لا يرجع لوجود خلافات بينه وبين محمد رمضان، وإنما لانشغال الكاتب وحيد حامد بكتابة الجزء الثالث من مسلسل “الجماعة”، الذي يرصد تاريخ جماعة “الإخوان المسلمين”.

وتابع أنه عندما علم بانشغال وحيد حامد بـ”الجماعة 3″ قرر من ناحيته التفرغ لإخراج مسلسل “نسل الأغراب”، الذي تعاقد مؤخرا عليه مع المنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021، ويجمع بين الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة.

وشدد محمد سامي لبرنامج “التاسعة” على أن عملا مثل مسلسل عن أحمد زكي لن يخرج بالشكل اللائق إلا لو تمت كتابته بشكل متقن على يد كاتب له قيمة كبيرة مثل وحيد حامد، ولكن كان لمحمد رمضان لرؤية مختلفة، وهو الأمر الذي يتفهمه، خاصة أنه يعتبره بمثابة شقيق له وهو الأجدر على تجسيد شخصية زكي.

وأضاف أن سببا آخر جعله يتراجع عن إخراج مسلسل أحمد زكي، وهو أنه يحتاج للحصول على فترة تتراوح بين عام أو عامين للتحضير للشكل الذي سيخرج به المسلسل.

وناشد محمد سامي مخرج المسلسل الذي سيتعاون مع محمد رمضان في مسلسل أحمد زكي أن يهم بتفاصيل ستساهم في نجاح العمل، وهي باختيار ممثلين قادرين على تجسيد الشخصيات المحيطة بأحمد زكي، مثل زوجته الفنانة هالة فؤاد، والفنانات نجلاء فتحي ويسرا ورغدة، وصديق عمره الفنان الراحل ممدوح وافي.

وتعاون محمد سامي مع محمد رمضان في مسلسل “البرنس”، الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020.

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” تجسيده للنجم الراحل أحمد زكي في مسلسل رمضاني عام 2021.

ونشر رمضان مقطع فيديو له وهو يجسد شخصية زكي، قائلا: “اللقاء ده من 8 سنوات قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي”.

وأضاف محمد رمضان: “دلوقتي أعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور أحمد زكي رمضان 2021”.

وأتم رمضان: “ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم”.

يشار إلى أن محمد رمضان جسّد شخصية أحمد زكي في مسلسل “السندريلا” من إنتاج عام 2006، والذي يروي سيرة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، وهو من بطولة منى زكي وإخراج سمير سيف.

أحمد زكي هو واحد من أهم علامات ورموز السينما المصرية والعربية، ولد عام 1949 وتوفي عام 2005 عن عمر ناهز 55 عاما بعد صراع مع سرطان الرئة.

سبوتنيك

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