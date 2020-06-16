التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة التعايش السلمي بمحلية لقاوة





تم اليوم التوقيع بالأحرف الاولى على وثيقة التعايش السلمي بين مكونات مجتمع لقاوة بحضور رئيس الوفد المركزي الفريق عبد الخير عبدالله ناصر قائد القوات البرية ووالي ولاية غرب كردفان اللواء عبدالله محمد عبدالله ، ويشهد مراسم التوقيع النهائي يوم الخميس القادم عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي المشرف على ولايات كردفان ووزيري الحكم الإتحادي والطاقة والتعدين .

وقد أمن الجميع على قيام مؤتمر التعايش السلمي في الربع الأخير من العام الجاري بالولاية وذلك لمناقشة كافة قضايا المجتمعات بلقاوة .

و أكد الطرفان على الالتزام بتنفيذ وثيقة التعايش السلمي باعتبارها الضامن الحقيقي للسلام ووقف العدائيات.

ولدى مخاطبته المناسبة اكد الفريق عبد الخير عبدالله ناصر قائد القوات البرية على اهمية تماسك وترابط أنسان الولاية منادياً بالمحافظة على الوثيقة وتنفيذها تمكيناً للعلاقات الازلية بين الطرفين والتعاون مع القوات النظامية وارشاد المتفلتين .

كما اكد والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله التزام حكومته بتنفيذ كل ما يلي حكومته في الوثيقة وقال أن التوقيع على الوثيقة يعد إنجازاً حقيقياً لمجتمع لقاوة منادياً الجميع بالتبشير بالوثيقة والتواصل بين كافة المجتمعات ومعالجة كافة القضايا بالقانون وأعلن إستعداده للتواصل مع القائد عبدالعزيز الحلو من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بالمنطقة الشرقية لمحلية لقاوة وخلق أرضية متينة للتعايش السلمي كما أكد على أهمية فرض هيبة الدولة مشيراً الى طلائع القوات النظامية التي وصلت محلية لقاوة للمساهمة في حفظ الأمن والإستقرار مناشداً الجميع بالتعاون معها.

سونا

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