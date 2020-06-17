سوسن بدر تخرج عن صمتها بعد صور الفستان التي أثارت ضجة





ردت الفنانة المصرية، سوسن بدر، على الصور التي انتشرت لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وآثارت ضجة كبيرة.

وأكدت الفنانة المصرية في تصريحات مع صحيفة “اليوم السابع”، أن هذه الصور كذب، قائلة : “كذب طبعا أكيد لو حقيقي كنت نزلت صور على صفحتي على إنستغرام، بلاش إشاعات سخيفة”، مشيرة إلى أن الصورة المتداولة هي من حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير بالجامعة البريطانية عام 2018.

وخطفت سوسن بدر الأنظار خلال الأيام الماضية، بعدما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها بفستان خطوبة وعلقوا عليها: “من خطوبة سوسن بدر..خليكوا أنتو كاتبين الخاص ممنوع”.

سبوتنيك

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