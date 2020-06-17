عالمة مناخ توضح: لماذا هذه المنطقة السعودية هي الأعلى حرارة في العالم





أوضحت المختصة السعودية في علم المناخ، أفنان الملحم، أسباب الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة في مدينة الأحساء خلال هذه الفترة.

وقالت الملحم بحسب صحيفة “المرصد” السعودية: “ينتظر المزارعون في الأحساء درجات حرارة عالية هذه الأيام وذلك يعود لعدة عوامل”.

وأضافت: “هناك عوامل طبيعية مثل إحاطة المنطقة بالصحاري من ثلاث جهات، والهبوط المستمر للهواء ناحية سطح الأرض”.

وأكملت: “كما أن البعد عن المسطحات المائية يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع الجفاف ودرجات الحرارة”.

وأتمت: “هناك أيضا العوامل الديناميكية مثل ازدياد منخفض الهند الموسمي والذي يجلب الكتل الهوائية الحارة والجافة بمساعدة الرياح”.

يذكر أن الأحساء، اليوم الأربعاء، تصدرت قائمة المدن السعودية على صعيد درجات الحرارة حيث سجلت 46 درجة.

سبوتنيك

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