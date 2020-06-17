حمدوك “الساخر”: لا داعي للإساءة لي في شخصي عند إنقطاع الكهرباء فهي تتبع لوزير الطاقة





تحظى منشورات طريفة ومرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.

ومن اخر المنشورات الساخرة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين (سوف اقوم بوضع خطة عشرية لمعالجة صفوف الخبز وخطة عشرينية لمعالجة صفوف الوقود والغاز اما المواصلات الا تنحل براها صراحة لذلك انصح جماهير شعبنا الذين هم فوق الخمسين التركيز علي عبور الصراط لانو ما بحضرو العبور حقنا. #سنعبر).

ومن المنشورات الطريفة (#توضيح، جماهير شعبنا العظيم الكهرباء تتبع لوزير الطاقة ، لذلك لا داعي للإساءة لي في شخصي عند إنقطاع التيار الكهربائي .سنصمد وسنعبر وسننتصر).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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