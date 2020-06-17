صراع على كوكب الشرق.. من يمتلك حقوق صوت أم كلثوم؟





يتواصل صراع الشركات الفنية في مصر على حقوق صوت كوكب الشرق، رغم حسم القضاء النزاع على المالك الحقيقي لحقوق استغلال صوت أم كلثوم لصالح شركة صوت القاهرة.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الاثنين الماضي، حكما واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن بالنقض عليه، لصالح شركة صوت القاهرة بملكية تسجيلات أم كلثوم، وفقا للعقود المبرمة معها في حياتها، وعدم الاعتداد بعقود وقعها بعض ورثتها مؤخرا.

ويؤكد الحكم أن رصيد مصر الغنائي الذي تملكه شركة صوت القاهرة، التابعة للدولة، لها، وليس لأحد أن يدعي غير ذلك.

وتعود الأزمة إلى قضية رفعتها شركة ستارز ضد شركة صوت القاهرة بخصوص تجاوز الأخيرة في استغلال الحقوق الممنوحة لها من شركة ستارز لأغاني أم كلثوم واستغلالها بطريقة الديجيتال.

وأصدر المنتج الفني محسن جابر بيانا قال فيه: “ليس صحيحا أن حكم المحكمة ذكر أن أغاني السيدة أم كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة، بل على العكس فقد أكدت المحكمة على ملكية شركة ستارز (التي يملكها جابر) لحقوق أغانيها”.

وأضاف “الحكم رفض دعوى ستارز تأسيسا على أنها منحت شركة صوت القاهرة الحق في هذا الاستغلال بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ 17 أكتوبر 2010، ولذلك فإن أغنيات أم كلثوم مازالت ملكا كاملا لشركة ستارز التي أعطت بدورها حق استغلال لشركة صوت القاهرة”.

وأشار إلى أن “شركة ستارز رفعت، منذ عامين، قضية لفسخ هذا العقد لمخالفة شركة صوت القاهرة لبنوده، وتحقق الشرط الصريح الفاسخ وهذه الدعوى مؤجلة لجلسة 23 من الشهر الحالي”.

سكاي نيوز

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