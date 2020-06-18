



حميدتي يعلن الحرب على تجار العملة !!!

#ليه اصلو في تجار للعملة وليه سعر البنك المركزي ما حقيقي ؟ ببساطة لانو بنك السودان ما بقدر يدفع ليك كمواطن او مستورد لما تحتاج دولار وبتضطر تمشي السوق الموازي ودي مشكلة بتتعلق بالانتاج والصادر والوارد ولو قبضتا تجار السوق العربي كلهم وضبحتهم ما حتكون حليت المشكلة بل حتزيد سعر السوق الموازي لانك زدتا مخاطر تبادل العملات والمجتمع غالبا ما حيقيف معاك لانك ضريتو وصعبتا عليهو الحصول على الدولار ..

#من السذاجة اعتبار الانقاذ كانت ما قادرة تاخد قرار حميدتي دا ولكنها بتتحسب للنتائج وعارفا نفسها اكبر مشتري للدولار ولو اصلو الحكومة قادرا توفر الدولار لي نفسها كان تجار العملة شافو شغلة تانية …

#الدولار دا صغيروني زي الكورونا لكن غلب الانقاذ وغلب القحاتة وهسا حميدتي قال يا رميتو يا رماني ولو اصلو الدولار بخاف من التاتشر الفيها دوشكا احسن نقفل كليات الإقتصاد !!!

Ramzy Hamza

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