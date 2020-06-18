بقال: جبل ولا بحشو بجراي يا حميدتي يا ضران .. !





جبل ولا بحشو بجراي يا حميدتي يا ضران .. !!*

🔅✍ الكلام ليك يا المنطط عينيك عبارة ” *ضر* ” الواردة في الكلمة مقصود بيها جهات سياسية بتنادي بالديمقراطية لكن للأسف عندها رغبة تطول الفترة الإنتقالية وتحكم دون إنتخابات هكذا قالها القحاتي الثورجي السابق في منصات الإعتصام وهو ينتمي لنفس الأحزاب التي تريد الحكم دون إنتخابات ولم يجد الفرصة في مدنياو .. فارس النور المستشار الإعلامي الحالي للفريق أول حميدتي وهو فارس بلا جواد أمتطي صهوة جواد الثورة ولكل جواد كبوة والخيول الأصيلة هي التي تظهر في اللفة ولم يجتهد فارس بني عبس كثيراً في السباق في ميدان الفروسية فربط فرسه في

الإسطبل ونزل سريعاً من جواد الثورة وركب جواد الدعم السريع .. لا نقول خداعاً وتكتيكاً لأن بعض الظن أثم وليس كل الظن .. ولكن المعروف تاريخاً أن في عرف أحزاب اليسار الخبث السياسي وزرع المصادر وتجنيدهم لأغراض سياسية ك السي أي أي . والموساد وغيرهم ولكن ما علينا ونتمني أن نكون مخطئ في هذا الظن ونتمني أن يكون فارس بني عبس صادقاً مع سيادتو ؟ وسيادتو الذي عينه مستشاراً فهو إدري به منا … ! يظهر في الشهر مرة واحدة ببوست سطرين ونص وهو المسشار الإعلامي .. فارس هذه المرة إجتهد لشرح العبارة التي قالها حميدتي أمس الأول وهي كلمة ” *ضر* ”

🔅✍ كلمة ” *ضر* ” أعتبرها فارس النور وكثيرون في عدد من الوسائط والمنصات الإعلامية والصفحات بتنمر وإستهزاء ومحاولة التقليل من الشأن وخرجت بعض المراكز الإعلامية بمانشيتات وعناوين عريضة علي شاكلة *مستشتار حميدتي يشرح عبارة ” ضر “* وذهب الكثير منهم علي أن الكلمة ليست عربية بل كلمة عامية دارفورية دارجية ؟ لا يا فارس وانت المستشار الإعلامي فأن الكلمة ليست عامية بل كلمة عربية فصحي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ووردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في أكثر من سورة وعدد من الإيات وذلك في قوله تعالي *” وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا* ” سورة يونس .. *” وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ”* سورة الأنبياء .. *” ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ*” سورة النحل . صدق الله العظيم .. وكثير من الإيات وردت فيها هذه الكلمة والعبارة ” *الضر”* سوي أكانت معرفة بالألف واللام أو غير معرفة ولكن البعض أتخذ من هذه العبارة سخرية وإستهزاء وتنمر كعبارات *بالغانون* وعبارات *وزير القراية* وغيرها من إشكال التنمر والإستهزاء ..

🔅✍ الكل فاهم المعني والعبارات التي يقولها حميدتي ولكن السخرية والاستهزاء والعنصرية البغيضة يجعلهم يستهزاءون ويسخرون من حميدتي وسخريتهم ليس في شخصه بل السخرية من دارفور ولو قال الدقير أي كلمة وأن كانت خاطئة لصفق له القطيع ولو قاله الأصم لنال التصفيق ثورة ثورة ولو قاله البرهان إيضاً ستكون عادياً ولكن عندما يقول حميدتي أي كلمة وأن كانت صحيحة ليس عاديا ويوصف بالجهل والامية وفريق اول خلا وهكذا ، المثل في صدر عنوان هذه الزاوية *جبل ولا بحشو بجراي* هذا المثل ينطبق في فارس بني عبس وهو *الجراي* وحميدتي ومكانته والدعم السريع ومؤسساته ومسئولياته وهو الرجل الثاني بل الأول في الدولة هو *الجبل* والفارس الجراي لا بحش الكلام الغش وموية الوش ما بقوم قش . فهو ليس قدر هذه المهمة الكبيرة وهناك المئات من إبناء دارفور وهم إكفاء لماذا فارس بلا جواد ؟ وهل بوست من سطرين ونص في الشهر مرة من هذا المستشار الإعلامي هل فقط هذا هو الإعلام المطلوب يا حميدتي ؟ تلصق الطين في الكرعين ما ببقى نعلين .. فارس ليس إعلامياً بالقدر المطلوب .. يجي واحد ناطي هنا ويقول لي أنت عاوز تبقي مكانه ؟ حميدتي يعلم ذلك في لقاء مباشر بيني وبينه أمتدت لقرابة الساعتين أوضحت له أنني لا ارغب في أي منصب أو وظيفة إعلامية مباشرة أو غير مباشر وهذا للتوضيح والعلم حتي لا يذهب القارئ بعيداً ويفسر علي هواءه وما علينا ولكن يا سعادة الفريق أول حميدتي علي الأقل يستوجب وجود مستشار يفهم لغتك التي صارت محل تنمر وإستهزاء رغم أنها لغة عربية وواضحة تحتاج لمستشار يدافع بقوة عنك وهناك الكثيرون من ابناء جلدتك وهم بروفسيرات في الإعلام ودكاترة وأساتذة إكفاء وخبرات فلماذا تجاهلهم ؟ ولماذا فارس النور ؟ ومافي زول يقول لي دي عنصرية منك ؟ طيب امشو شوفوا مكتب حمدوك وطلعوا لينا غير ناتاليا ملكة جبال النوبة عشرين مستشار إعلامي و500 جداد إلكتروني من إين هم ؟ روبي ودوي وتوتي وببو وننو …. الخ فعشان كدا يا حميدتي نقول لك *لمو جماعة نادي اخيك .. ترا الحبل بنقطع من محل رقيق* وكررنا هذا الخطاب من قبل عشرات المرات وفي عدة مقالات .. فعليك أن تنتبه .. ؟ والديمقراطية بالضر ما بيجي من شوية شيوعيين وملحدين جمهوريين و٦ بعثيين وناصريان ؟ ديل ما ناس ديمقراطية وطوال عمرهم السياسي مافيهم من فاز بمقعدين في البرلمان وما فيهم من تقلد وظيفة الفة فصل في مدرسة ؟ يتحدثون عن إمتلاكهم للشارع فقط ويقولون الشارع كله حقنا ويهددون بالشارع وعندما تقول لهم مادام كل الشارع حقكم والجماهير جماهيركم عليكم خوض الإنتخابات بجماهيركم وشعبكم ؟ يقولوا ليك لا لا ما عاوزين إنتخابات ؟ ديل تذكر ليهم فض الإعتصام يقولوا ليك فضوها الف مرة ولا تقول ليهم إنتخابات ..

🔅✍ *بقلم الأستاذ .إبراهيم بقال سراج*

✍ *الخميس 18 يونيو 2020م*

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