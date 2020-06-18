



شي من الجدية (نبض الشارع)

الشارع يغلي!!

الداير يعرف اتجاهات الشارع يتابع صفوف العيش والوقود.. ويشتري حاجاته من أسواق ام دفسو.

الحكومة الانتقالية بعد إعلان تمديد الحظر أصبحت شعبيتها في الحضيض.. وأكرم تأكلت شعبيته بالكامل.

اليوم في الطابونة يتحدثن النساء فقط والرجال صامتين وممتعضين وتشعر بأنهم على وشك الانفجار.. اتفاق تام لجميع المتحدثات ولا يوجد أي صوت معارض كما كان في الماضي القريب والمحاور كانت كالآتي :

– لا توجد كورونا

– الحظر سببه عجز الحكومة عن توفير الاحتياجات الأساسية

– تصريحات المرور ممنوحة لأفراد ليستفيدوا منها في ترحال والمواصلات والتنقل بين المدن

– جل المستفيدين من تصريحات المرور قوات نظامية تعمل في نقل الناس بالمال

– الأطباء يرغمون أسر المتوفين في المستشفيات كتابة أن سبب الوفاة كرونا وتبريرهم انه الحكومة تستفيد من الدعم الممنوح من المنظمات بسبب دعم الكورونا

هذا ملخص ونسة النسوان اليوم في طابونة الاربعتاشر آخر محطة

اما صف بنزين محطة النحلة مقابر أحمد شرفي.. فالجميع يتحدثون عن انعدام البنزين الأسبوع القادم ويتناصحون بتخزينه

قرايتي الشخصية حسب المتابعات دي.. سينفجر الشارع قريبا

وليد محمد المبارك

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