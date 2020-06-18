السودان يسمح بفتح كافة المساجد والكنائس بالخرطوم





وجهت السلطات السودانية، يوم الخميس، بالسماح بفتح المساجد والكنائس في العاصمة الخرطوم أمام المصلين، بعد إغلاقها في إطار الإجراءات التي فرضتها الحكومة بهدف الحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأصدر وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح قرارا يسمح فيه بفتح المساجد وفق عدة شروط، مشددا على أن حرمة الأبدان مقدمة على حرمة الأديان.

ومن بين الشروط التي فرضها القرار تعقيم المساجد، وتوجيه الأئمة والمؤذنين بتقصير الوقت بين الأذان والإقامة للصلاة، وإغلاق المساجد فور الانتهاء من الصلاة وتقصير الخطبة دون الإخلال بشروطها وأركانها.

كما حدد القرار تعليمات بتجاوز تبادل المصافحة بعد الصلاة، والعمل على لبس الكمامات قدر الإمكان، والعمل على حمل كل مصلي مصلاته إن أمكن، والالتزام بالشروط العامة التي أقرتها وزارة الصحة.

وقرر الوزير الإبقاء على قرار إيقاف حلقات الذكر الجماعي والندوات والمحاضرات والدروس المسجدية لحين إشعار آخر.

ووجه القرار الوزاري أيضا الآباء المطارنة والقساوسة إلى التقليل في الصلوات والالتزام بكافة تعليمات وزارة الصحة بصفة عامة، مشيدا بالتزامهم بإنفاذ القرارات الحكومية.

سكاي نيوز

شارك الموضوع :





