بعد الفنانة.. الفيروس يفتك بطبيب رجاء الجداوي





أعلن مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية شرق مصر، الذي تعالج فيه الفنانة رجاء الجداوي من فيروس كورونا إصابة طبيبها بالفيروس.

وقال المصدر “للعربية.نت” إن الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بالمستشفى وأحد أعضاء الطاقم الطبي المعالج للفنانة التي ترقد في المستشفى منذ 3 أسابيع أصيب بفيروس كورونا.

كما ذكر أن الطبيب شعر بارتفاع شديد في درجة الحرارة وضيق في التنفس وأثبتت التحاليل إصابته بكورونا .

ويوم الجمعة الماضي أعلن مصدر طبي بالمستشفى أن الجداوي، أجرت ثاني تحليل للتأكد من سلبية أو إيجابية فيروس كورونا لديها، لتظهر النتيجة إيجابية، واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها.

كما أشار إلى أن الحالة الصحية للفنانة مستقرة ونسبة الأكسجين في الدم طبيعية، مضيفا أنها ستعاود إجراء مسحة جديدة خلال ساعات.

وتم حقن الجداوي بالبلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابي الفيروس، لكن الحالة الصحية لها مازالت كما هي ولم تتخلص من الفيروس بعد.

يذكر أن الفنانة التي تبلغ من العمر 81 عاماً كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

فدخلت مستشفى العزل في الإسماعيلية ليلة عيد الفطر ومازالت ترقد به حتى اليوم.

العربية نت

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