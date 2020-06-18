متفوقا على عمرو دياب… محمد رمضان أول ممثل ومطرب مصري يحقق هذا الإنجاز





استطاع الفنان محمد رمضان، اليوم الخميس، أن يحقق إنجازا لم يتمكن العديد من ألمع الأسماء في عالم الفن المصري من تحقيقه.

وأعلن رمضان عن بلوغ عدد مشتركي قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” للفيديوهات 10 ملايين مشترك.

وأشار في مقطع مصور إلى أنه “أول ممثل ومغني مصري يصل لـ10 مليون مشترك”.

وأضاف أنه بتلك المناسبة حصل على الدرع الماسي من “يوتيوب”.

يبلغ عدد مشتركي القناة الرسمية للمطرب المصري، عمرو دياب، على “يوتيوب” 4 ملايين مشترك، وقناة المطرب تامر حسني 5.82 ملايين مشترك.

يشار إلى أن أحدث أغنيات محمد رمضان بعنوان “كورونا فيروس” حققت 10 ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها عبر قناته الرسمة على “يوتيوب”.

وتتضمّن الأغنية عدة نصائح وإرشادات للجمهور من أجل الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، منها: “عقّم إيديك قبل ما تسلم على اللي جمبك، ياللي بتسلم ما تخليش العشم قتلك”.

وتابع في مقطع آخر: “أنا البرنس، كمامة بلبس وجلافز (قفازات) كمان، سلامي من بعيد من غير أحضان، أنا كده في أمان، حافظ عاللي منك يا غالي قول أنا حامي بيتي وعيال، كورونا هي رسمي كورونا هي خصمي بعقم نفسي منها قبل ما بتدخل في جسمي”.

وتشهد أغنية “كورونا فيروس” الظهور الأول لنجل محمد رمضان.

من ناحية أخرى، بدأ محمد رمضان في تحضيراته لتصوير أحدث مساسلاته التلفزيونية، استعدادا لعرضه في رمضان 2021، ويجسد فيه سيرة الفنان المصري الراحل، أحمد زكي، وهو من إنتاج “سينرجي” وتأليف بشير الديك.

سبوتنيك

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