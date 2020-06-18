بسبب مقطع فيديو…محكمة كويتية تقضي بسجن وافد مصري لمدة 3 سنوات





قضت محكمة كويتية بحبس مقيم من الجنسية المصرية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، والإبعاد عن البلاد، بعد انقضاء العقوبة.

ووفقا لصيحفة “الرأي” الكويتية، فإن العقوبة جاءت بعد اتهام الوافد المصري بالإساءة لدولة الكويت وشبعها، بمقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الواقعة، أو كشف هوية الوافد المصري المذكور والمعني بالعقوبة، لكن ناشطين تداولوا مقاطع منسوبة لشخص ما، قالوا إنه المتهم ذاته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل وهو يروي قصة مواطن كويتي دخل مطعمه واتهمه وأبناء بلده، بالتسبب بنقل كورونا للكويت، ليدخلا في جدال حاد بعد ذلك.

وظهر الرجل في مقطع آخر، وهو يشكر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على مبدأ المعاملة بالمثل، فيما يتعلق باشتراطات السفر، وإجلاء الرعايا، بعد مواقف تعرض لها مصريون في الخارج.

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وكانت الجهات الأمنية ألقت، في منتصف مارس/آذار، القبض على مصري، بعد خروجه في مقطع فيديو وانتقاده إجراءات الكويت في حظر الطيران في ذروة أزمة تفشي فيروس “كورونا”.

سبوتنيك

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