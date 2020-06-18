



الشاب نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية في حكومة الثورة المصنوعة حزين حد الأسف والاعتذار للمواطنين السودانيين لأن هجوماً سبرانياً قد طال الموقع الإلكتروني لوزارته.. المهاجمون اخترقوا الموقع ووضعوا أفلاماً إباحية..

نشاطر مفرح أحزانه.. ونقول له : الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ليسوا فقط من اخترقوا موقع وزارتك.. هنالك يا أيها الوزير الشاب سياسيون ووزراء وحلفاء معك يحبون أن تشيع الفاحشة.. ليس بالتخفي خلف اختراق المواقع الإلكترونية.. بل بالمجاهرة والتبني العلني لكل الأقوال والأفعال التي تشجع على إشاعة الفاحشة..

سبق للوزير مفرح توجيه خطاب يشجع الشباب على الحضور لميدان الاعتصام ومعهم ما يعين على ما أسماه الجهاد في سبيل الله.. وحديثه موثق بالصوت والصورة..

لا تعتذر أيها الشاب مفرح.. تلزمك توبة علنية من النهج العلماني الصارخ الذي يتبناه حلفاء لك في الجهاز التنفيذي.. دعك من الحزن على أفعال الشيطان السيبراني.. عليك بلجم لسان شيطان الإباحية السياسية الذي ترافق قياداته صباح مساء..

اعتذارك.. مابفيدك!!

عبد الماجد عبد الحميد

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