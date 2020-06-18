الإصابة تهدد محمد صلاح بالغياب عن “ديربي ليفربول”





من المحتمل أن يضطر ليفربول لخوض الديربي أمام إيفرتون، بالدوري الإنجليزي، من دون نجمه محمد صلاح، بعد إصابة مفاجئة تعرض لها النجم المصري.

وقال موقع “ليفربول إيكو” إن صلاح من المرجح عدم خوضه اللقاء المرتقب أمام إيفرتون، مساء الأحد، وخاصة بعد غيابه عن التدريبات الأخيرة للفريق.

وأبعد المدرب الألماني يورغن كلوب نجمه المصري عن آخر مباراة ودية “للريدز” قبل عودة منافسات الدوري، أمام نادي بلاكبيرن، لأسباب احترازية متعلقة بإصابة يعاني منها هداف الفريق.

وتنبأ عدد من جماهير ليفربول، بغياب صلاح عن مواجهة إيفرتون المهمة، بسبب عدم وجوده مع الفريق في صور التدريبات الأخيرة التي نشرها النادي.

ولم يشكف كلوب حتى الآن عن حقيقة إصابة صلاح، ومن المحتمل أن يتطرق لها خلال المؤتمر الصحفي الجمعة.

ومن المتوقع أن يدخل الغيني نابي كيتا بديلا لصلاح في التشكيلة، في حال غياب الأخير، كما أن الياباني تاكومي مينامينو قد يكون مرشحا كذلك للمشاركة على الجناح الأيمن.

ويحتاج ليفربول للانتصار على إيفرتون الأحد، حتى يستطيع حسم لقب الدوري مساء الأربعاء المقبل، عندما يواجه كريستال بالاس.

سكاي نيوز

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