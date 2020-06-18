



إذا أردت أن تعرف مدى فشل حمدوك

ما عليك إلا أن تنظر إلى الخبير الدولي رئيس الوزراء يقف خلف حميدتي رئيسه في اللجنه الإقتصاديه الذي لم يكمل التعليم الأوسط !!؟ ووزير ماليته أيضاً أنظر إليهما كتلاميذ والخيبه والخجل في وجهيهما ..

و حميدتي رئيس اللجنه الإقتصاديه و رئيس اللجنه الأمنيه .. يحاضر في الإقتصاد و كيفية الخروج من الأزمه .. يتكلم عن سياسات بنك السودان و عائد الذهب و أهميته في إنعاش الإقتصاد و يعطي خطه لتجار الذهب …. أين العلم و الخبرات الدوليه ؟؟؟

إذاً الكاريزما و الخبرات الحياتيه هي سيدة المواقف في القياده و نجاح الزعماء

كنت و مازلت علي رأيي منذ الشهور الأولى أن حمدوك وًحكومته ليسوا بقامة الثورة العظيمه ولا طموحات الشعب السوداني .. محاصصة حزبية يسارية أتت بهم الي هذا المكان.

بعد سنة من تكوين الحكومة ، ليس هناك خطط اقتصادية او صناعية او عن تطوير الإنتاج الزراعي ليرفع إقتصاد البلاد و لا استثمارية لتنمية البلد !!. الدولار اليوم يساوي 155 جنيه و يمضي في إرتفاعه الصاروخي و الأسعار في إرتفاعها الجنوني ..

. ووزير الزراعة نايم ، وزير الصناعه إختفى من المشهد .. وزيرة الخارجية لا تعلم ماذا يحصل في موضوع سد النهضة و لا السودانيين العالقين في الخارج و لا الفرق بين البند السادس و البند السابع ،، و نساء و بنات سودانيات يتسولن في شوارع القاهرة !!؟. وزراء كفوات

و لا تنسوا المشهد الأساسي رئيس الوزراء يقف انتباه خلف حميدتي!!؟. من الذي درس الإقتصاد و لديه خبرات أمميه ؟؟

يا للخزي و الخذلان .. حكومة الهوانات و ضياع المدنيه .. مدنيه بنكهات عسكريه ..

عسكريااااو

#صحي_القلم_ما_بزيل_بلم

Wafaa M Haydoob

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