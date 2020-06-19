خالد الاعيسر: مواكب 30 يونيو ليست لإضعاف الثورة.. بل هدفها تكملة المشوار بضمائر حية





الشعب قرر لأنه الحكومة فشلت (فشلاً ذريعاً مثلما اعترف كبار قادتها بألسنتهم).

وكالعادة.. عندما تأكد للمنتفعين بأن مليونية 30 يونيو لن يوقفوها، قالوا أحسن ندعمها سريع.. (أهاااا وين).. الشعب السوداني أشطر منكم وتاني ما بتغش، يا منافقين، أهملتوا شعارات الثورة وتسببتوا في إيذاء الشعب.

مواكب 30 يونيو ليست لإضعاف الثورة.. بل هدفها تكملة المشوار بضمائر حية لتحقيق شعارات الثورة (كاملة).. أني على ثقة تامة بأن الشعب واعٍ بالحقيقة، ولا يحتاج لتفسير “مهما فعلت منابر الخوف والرجفة والتضليل”!.

خالد علي الاعيسر

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