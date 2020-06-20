صدمة للعالقين السودانيين في العالم.. اعادة 1500 عالق كل اسبوع





توضيح للإخوة العالقين.. أولا فيما يتعلق برحلات الإجلاء الـ(12) ليوم الأحد فهي كالاتي:-

• سودانير قادمة من القاهرة تحمل 120 راكب

• تاركو قادمة من الدوحة تحمل 110 راكب

• تاركو قادمة من جدة تحمل 120 راكب

• بدر قادمة من جدة تحمل 120 راكب

• طيران الامارات من دبي يحمل 200 راكب

• فلاي دبي قادمة من دبي تحمل 120 راكب ومغادرة من الخرطوم بنفس العدد

• بدر للطيران قادمة من دبي.. 110 راكب

• بدر للطيران قادمة من القاهرة 120 راكب

• بدر للطيران من القاهرة ايضا 120 راكب

• تاركو للطيران من القاهرة 120 راكب

• سودانير من القاهرة 120 راكب.

• تاركو قادمة من الاردن عمان 120 راكب

ثانيا:-

لن تكون هناك دفعة تانية قادمة بالطيران بعد دفعة بكره الاحد ولفترة اسبوع حسب موجهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية النصت على إحضار 1500 عالق كل اسبوع “ما لم تصدر اللجنة توجيهات جديدة للطيران المدني ببرمجة رحلات اخرى”

• الكلام الدائر الان عن الغاء للرحلات غير دقيق.. الالغاء تم للجدولة الاولى الكانت معدة على اساس تسيير رحلات إجلاء يومية للعالقين واكتفوا الان بالجدولة المذكورة اعلاه.

• المتعلق بالحجر كالاتي… اي راكب احضر معاه شهادة فحص سلبية لكورونا معتمدة من معامل الدولة القادم منها يسمح له بالذهاب مباشرة لمنزله بشرط انه الشهادة تكون صادرة قبل 72 ساعة من حضوره.

• البقية يتم اجراء فحص الكورونا ليهم بالخرطوم ويتم حجرهم مؤقتا في دور ايواء “مؤقتا” لحين ظهور النتيجة فقط.. السليم يعبر لاسرته والمصاب يتم تحويله للعزل.

• سهل الله امركم وفرج كربتكم.

طلال مدثر

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