تصنيف الموز كبديل للعقاقير المنومة





صنف علماء من المؤسسة الوطنية الأمريكية فاكهة الموز كأحد البدائل الطبيعية للعقاقير المنومة.

وأفاد استطلاع أجرته المؤسسة بأن معظم الناس لا يحصل على القدر الكافي من النوم، حين بلغت نسبة الذين يعانون من مشاكل في النوم نحو 57% من جملة 26451 شخصاً شملهم الاستطلاع ويضطرون للاستيقاظ ثلاث مرات على الأقل في الليلة الواحدة، حسبما ذكر موقع “dailymedicalinfo”.

وصنف بعض العلماء الموز بأنه البديل الطبيعي للعقاقير المنومة الطبية لأنه يحتوي على الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج مادة السيروتونين المهدئة والمحفزة للنوم مع التنبه لتجنب بعض الأطعمة المحتوية على المواد المضادة لذلك مثل منتجات الألبان وزبدة الفول السوداني وبعض أنواع اللحوم.

ونصح العلماء من يعانون الأرق بوضع عطر اللافندر “الفانيليا” على الوسادة، حيث أثبتت الأبحاث أن رائحة عطر اللافندر مهدئة للأعصاب وتقلل من حدة الاكتئاب والتوتر، فبضع قطرات منه على الوسادة تساعد على علاج الأرق وتجنب القلق وتجلب الشعور بالراحة ليؤدي ذلك إلى ليلة من النوم الهادئ.

وأشار العلماء إلى أهمية القيام ببعض التمارين المسائية الخفيفة تجعل الجسم يشعر بشيء من التعب الخفيف ما يهيئه لطلب الراحة والنوم لأنها تساعد على استرخاء وبسط العضلات، ولكن يجب التنبه إلى أن ذلك يجب أن يكون قبل ثلاث ساعات من موعد النوم على الأقل.

ويساعد أخذ حمام من الماء الفاتر على استرخاء العضلات، ما يؤدي إلى إرسال إشارات طبيعية إلى الدماغ ليتهيأ بأن الجسم يريد الخلود إلى الراحة.

سبوتنيك

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