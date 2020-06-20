السعودية: عودة نشاط الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية





أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، اليوم السبت، عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، ابتداءً من يوم غد الأحد 21 يونيو/حزيران.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في وقت سابق من اليوم رفع منع التجول بشكل كامل في مختلف مناطق المملكة، وعودة جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية إلى العمل.

وقالت وزارة البلديات في حسابها على موقع “تويتر”: “ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 21 يونيو.. عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية”.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت في مارس/آذار الماضي غلق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت اليوم رفع منع التجول بشكل كامل ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو/حزيران 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة ما يلي:

ـ التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.

ـ الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.

ـ ألا تتجاوز التجمّعات البشرية 50 شخصًا كحد أقصى.

-تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

وأكدت الداخلية على “إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد”.

شدد مصدر مسؤول في الداخلية “على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيّد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة”.

العربية نت

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