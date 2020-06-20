محمد رمضان يرد على متابع قال إنه لا يحبه





رد الفنان المصري، محمد رمضان، على متابع عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، قال له إنه لا يحبه.

وقال المتابع “موسى”: “محمد رمضان ما أحبك”، ورد رمضان عليه: “لكن أنا بحبك وبحب كل جمهوري”.

وتفاعل العديد من متابعي محمد رمضان مع رد للمتابع، إذ اعتبر أحدهم أنه “رد دبلوماسي خطير”، وأشاد غالبيتهم بأخلاقه وتواضعه واحترامه لجمهوره.

وجاء رد محمد رمضان على المتابع في منشور أعلن فيه، أمس الجمعة، تصدره قائمة حفل “وورلد ميوزيك” العالمية لإحصائيته الخاصة بأكثر 10 فنانين عرب مشاهدة على موقع “يوتيوب” للفيديوهات.

وأعلن الحساب الرسمي لحفل جوائز “وولد ميوزيك” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تصدّر محمد رمضان إحصائيته الخاصة لأكثر 10 فنانين عرب يحظون بمشاهدة على يوتيوب.

واحتفل محمد رمضان المركز الأول بـ3.041 مليار مشاهدة، ليعقبه في المركز الثاني المطرب المغربي، سعد لمجرد بـ2.538 مليار مشاهدة، والمطرب المصري تامر حسني في المركز الثالث بـ1.840 مليار مشاهدة، والمطربة اللبنانية، نانسي عجرم في المركز الرابع بـ1.750 مليار مشاهدة، والمطربة السورية، أصالة نصري في المركز الخامس بـ1.255 مليار مشاهدة، متجاوزة المطرب المصري، عمرو دياب الذي جاء في المركز السادس بـ974 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

واحتلت المطربة البنانية إليسا المركز السابع بـ843 مليون مشاهدة، والمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بـ706 ملايين مشاهدة لتحتل المركز الثامن، متقدمة على المطرب المصري، محمد حماقي الذي جاء في المركز التاسع بـ547 ملايين مشاهدة، أما المركز الأخير فكان من نصيب المطرب المصري، رامي جمال بـ192 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

وأعلن محمد رمضان، الخميس، عن بلوغ عدد مشتركي قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” للفيديوهات 10 ملايين مشترك.

من ناحية أخرى، بدأ محمد رمضان التحضيرات لمسلسله التلفزيوني الجديد “الأمبرطور”، الذي يجسد من خلاله سيرة الفنان المصري الراحل، أحمد زكي.

وقوبل المسلسل بموجة من الانتقادات من بعض النقاد أو تحفظات وشروط من جانب أسرة الفنان الراحل.

وما زالت أسرة المسلسل في رحلة البحث عن مخرج له بعد اعتذار محمد سامي عنه، بينما تعاقدت شركة “سينرجي” مع السيناريست بشير الديك لكتابته.

سبوتنيك

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