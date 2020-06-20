حمدوك “الساخر”: بسبب الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي جدادي مات





تحظى منشورات طريفة ومرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة يوم السبت مع ارفاق صورة لدجاج نافق (بسبب الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي جدادي مات).

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة يوم الجمعة (بعد أن تخلى عني الكثير من جدادي واقتراب موعد 30 يونيو أفكر في صيانة سجن كوبر ونقل مولد الكهرباء بتاع مجلس الوزراء الي كوبر ،الزول لازم يستفيد من اخطاء الغير هل هنالك مقترحات اخري جماهير شعبنا العظيم).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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