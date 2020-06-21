ازمة مياه حادة بالازهري والبرميل يصل الي 500 جنيه





اشتكى عدد كبير من مواطني مدينة الازهري بالخرطوم جنوب محلية جبل أولياء من قطوعات مياه مستمرة وأزمة حادة في الحصول علي المياه بما فيها مياه الشرب واجمع عدد من المواطنين لـ( اخرلحظة) ان معاناتهم مع المياه قبل رمضان وآخرين بدأت معانتهم قبل اسبوع واسبوعين بالرغم من استخدام الطلمبات ( الموتور) في اغلب المنازل الا انه لا توجد مياه مشيرين الي ارتفاع سعر البرميل الي 500 جنيه وفي بعض البياعين يتنازلون الي 400 و450 جنيه مما زاد معاناتهم معاناة في ظل الظروف المعيشية الصعبة والحظر الذي شارف علي الشهرين مع العلم ان هناك بعض من المواطنين عاطلين عن العمل بسبب الحظر وهم من اصحاب اعمال اليومية وعبر الصحيفة يناشدون السلطات المختصة بالنظر في امر معالجة المشكلة خاصة وان المياه هي عصب الحياة.

الخرطوم : ابتهاج العريفي

صحيفة آخر لحظة

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