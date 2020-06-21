شاهد… بيونسيه تغني في ذكرى انتهاء العبودية بأمريكا: أظهروا الحب الأسود





فاجأت المغنية الأمريكية السمراء، بيونسيه، جمهورها أمس الجمعة بطرحها أغنية جديدة لم تعلن عنها بشكل مسبق، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتهاء العبودية في أمريكا.

وتحمل الأغنية اسم “Black Parade” أو “الاستعراض الأسود”، وتتضمن كلمات قوية حول تاريخ السود ووحشية الشرطة والاحتجاجات المندلعة في أمريكا حاليا إثر مقتل المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد.

وطرحت بيونسيه الأغنية الجديدة في “جونتينث” وهي عطلة بمناسبة النهاية الرسمية للعبودية في الولايات المتحدة.

ويتم الاحتفال بيوم “جونتينث” سنويا في 19 يونيو/ حزيران من كل عام في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بدرجات متفاوتة من الاعتراف الرسمي، وأحيانا تحت مسميات أخرى هي “يوم التحرر” أو “يوم الاستقلال الأسود”.

وتعد “Black Parade” أول أغنية منفردة لبيونسيه منذ “Homecoming” في العام الماضي، وهو ألبوم ووثائقي يغطي حفلها الضخم في مهرجان “كوتشيلا” في 2018، و”Lion King: The Gift” الذي رافق النسخة الحية كم فيلم “ديزني” الشهير “الأسد الملك”.

وتقول بيونسيه في الأغنية: “ضعوا قبضاتكم في الهواء، أظهروا الحب الأسود، أحتاج إلى السلام والتعويضات لقومي من السود”، بينما تبدأ الأغنية بجملة “أنا ذاهبة إلى الجنوب حيث لم تخف جذوري”.

وطرحت الأغنية على خدمات البث بعد وقت قصير من إطلاق بيونسيه “Black Parade Route”، وهو دليل على الإنترنت للشركات المملوكة للسود الذين يبيعون كل شيء من منتجات الأزياء والجمال إلى المفروشات المنزلية والقهوة.

يشار إلى أن بيونسيه كثفت نشاطها الاحتجاجي بعد مقتل جورج فلويد في شهر مايو/ أيار، إذ قالت في مقطع مصور لها عبر “إنستغرام” إنها تشعر “بالانكسار والاشمئزاز” وطالبت بالعدالة لفلويد، الذي توفي بعد أن ركع ضابط شرطة على رقبته لمدة 9 دقائق تقريبا.

وقالت “لا مزيد من عمليات القتل غير المبررة للبشر، لا مزيد من رؤية الناس الملونين بأنهم أقل من البشر، لم يعد بإمكاننا تجاهل هذا”.

يذكر أن رقعة الاحتجاجات كانت قد اتسعت في الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى “المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى”.

سبوتنيك

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