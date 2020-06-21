محمد منير يغني آخر ما كتبه الأبنودي في الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو





يستعد المطرب المصري، محمد منير، لطرح أغنية جديدة بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو/ حزيران في مصر.

وأغنية “الناس في بلادي” هي آخر ما كتبه الشاعر الراحل، عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم.

وتولى إنتاج الأغنية الشركة “العالمية” لصاحبها مصطفى إسماعيل، الذي أنتجها خصيصا لإهدائها للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري في ذكرى الثورة، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

وكان محمد منير أحيا أول حفل “أونلاين” له بدون جمهور في أواخر شهر مايو/ أيار.

وبكى منير في الحفل خلال أداء أغنيته الشهيرة “حدوتة مصرية”، وهي اللقطة التي تداولها مستخدمو مواقع التوصل على نطاق واسع.

كما حرص المطرب المصري في الحفل على طمأنة جمهوره ومحبيه بشأن العملية الجراحية الذى أجراها في مفصل الحوض، وذلك بالوقوف أمام الكاميرا على كلتا قدميه لكي يؤكد لهم أنه بصحة جيدة.

وأجرى المطرب محمد منير، عملية دقيقة في العظام، بأحد المراكز الطبية في القاهرة.

وأفاد موقع “بوابة الأخبار” أن الكينج محمد منير، أجرى جراحة دقيقة في العظام، وكللت بالنجاح التام في أحد المراكز الطبية الكبرى في القاهرة.

سبوتنيك

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