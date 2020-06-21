المسلسل الرمضاني (البرنس) ذائع الصيت يحظي بتكريم وزارة التضامن الإجتماعي





حظي اليوم الأحد المسلسل الدرامي (البرنس) الذي عرض في شهر رمضان المنصرم وصنف من أعلي المسلسلات مشاهدة والذي قام الفنان محمد رمضان بدور البطولة فيه، بتكريم من وزارة التضامن الإجتماعي المصرية بسبب دعمه لقضية التوعية بمشكلة المخدرات، وتسلم التكريم من وزيرة التضامن الإجتماعي نيڤين القباج المخرج محمد سامي.

وتم تكريم مسلسلي (خيانة عهد) بطولة يسرا و( لما كنا صغيرين ) بطولة ريهام حجاج وخالد نبوي، لذات الغرض.

وأشادت الوزيرة بكتاب هذه الأعمال لإلتزامهم بالميثاق الأخلاقي الذي وضعه صندوق مكافحة الإدمان مع الدراميين المصريين، وقالت : من الجيد في هذه الأعمال رغم تناولها المتكامل لقضية مكافحة المخدرات الا أنها لم تعرض أي مشاهد تعليمية لتعاطي المخدرات تثير فضول المراهقين وتدفعهم للتجربة.

وأضافت السيدة نيڤين : ان الخطوط الدرامية لهذه الأعمال تشكلت بين عرض لأسباب الوقوع في التعاطي وتداعيات المخدرات علي الفرد واسرته والمجتمع ، وعلامات الإكتشاف المبكر، والأمل في علاج مريض الإدمان ، وكذلك دور الأسرة في مساندته خلال فترة العلاج وإدماجه في مجتمعه .

السوداني

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