بقال: نهاية “قحت” فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية !!





نـــهايـــة ” قُحْــــــــت ” فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية !!

🔅✍ 🔸 تجمع الوهميين بعد أن أدرك نهاية حكومتهم الآيلة للسقوط وحس بالخطر والطوفان القادم قرر التجمع حشر أنفه في موكب 30 يونيو وحاول سرقة الموكب وتبني المليونية وكمان قال ليك سنعلن عن مسارات المواكب ؟ تخيلوا .. !! كذلك الحزب الشيوعي سارق الثورات يحاول إستغلال المليونية لخدمة أهدافها وإغراضها السياسية .. هذا الموكب تلقائي دعاء له المواطنين ولا علاقة للتجمع بهذا الموكب .. الناس بتطالب بتوفير المعيشة وضد غلاء الإسعار وإنعدام الوقود والغاز والخبز وتطالب بإسقاط حكومة النشطاء وتجمع الوهميين يصدر بيان ويطالب بالمناصب وهمهم الشاغل فقط الوظائف وقالوا الموكب من أجل *” إستكمال هياكل السلطة وتعيين ولاة ومجلس تشريعي ومفوضيات “* همهم المناصب فقط ولا يهمهم أمر المواطن ولم يشير بيانهم لأي أمر يخص المواطن .. في معاشه ولا حايتهم .. بيان تجمع الوهميين والشيوعي وعدد من أحزاب قحت ما هو الا محاولات يائسة وبائسة لسرقة الموكب وتحويله لمسارهم الذي يخدم أغراضهم السياسية وبعد الموكب حيقولوا للمواطن طز فيك كما حدث في موكب *إستقلالية القضاء والسلطة القانونية* وبعد الموكب تم تعيين كافة هياكل السلطة القانونية بالبلاد من أحزاب قحت ؟ وصارت إستغلالية وليس إستقلالية هكذا تحاول إحزاب قحت إستخدام الشعب كالقطيع لتحقيق إغراضهم وإهدافهم السياسية والوصول للسلطة ؟ قال موكب لآجل والي وعضو مجلس ومفوض يعني مناصب بس ووظائف ؟ ولا أحد يتحدث عن هموم ومشاكل المواطن وإزمات البلاد ؟

🔅✍ قوي إعلان القمع والتدمير في خبر مساء اليوم وهي تطالب بإجتماع عاجل مع رئيس وزراء قحت قبل موكب 30 يونيو قالوا خداعاً وكذباً لتمرير إكاذيبهم المعروفة والطلس وسواقة القطيع بالخلا قالوا أن الغرض من الإجتماع مع حمدوك لإصلاح الإقتصاد ووضع خطط إسعافية عاجلة وتوحيد قوي الثورة ورأب الصدع بين تجمع الأصم وتجمع الشيوعين ومحاولة الصلح فيما بينهم … هذه إجندة الإجتماع بين قحت وحمدوك حسب ما ورد بالخبر .. طيب سؤال أين الوثيقة السياسية ؟ وإين الوثيقة الدستورية وإين المصفوفة التي تم توقيعها قبل شهور كبديل للوثيقة وموضح بالمصفوفة تواريخ لحلول إقتصادية وسياسية ؟ بل إين اللجنة الإقتصادية ؟ وتاني إصلاح في شنو ؟ وهل يفيد الصلاة يوم القيامة ؟ قحت *”ودر بيت البكاء وجاي يعزي في بيت العريس”* إنتهي كل فرص قحت وتاني مافي فرصة لحلول وهي فاشلة ، عام مضي علي الفشل والمواطن يعيش في جحيم فلا ينفع الصلاة يوم القيامة وقيم آوفر ، إنتهت قحت وستسقط . وهي تحتضر الأن ولم يتبقي لها سوي خروج الروح الدفن . فلا ينفع شي بعد وصول الروح إلي الحلقوم . قحت عليها أن تنجو بجلدها وتكون آية ..

🔅✍ يقول الله تعالى : ” آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ”

” فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ” غافر

” إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ” ” حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَال آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْل وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) ” انتهى

🔅✍ *بقلم الأستاذ .إبراهيم بقال سراج*

✍ *الأثنين 22 يونيو 2020م*

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