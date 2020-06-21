حمدوك “الساخر”: اجتماع مع الحرية والتغيير لتظاهرات 30 يونيو للناقش نوع الهتافات التي سوف تساهم في معالجة الازمة الإقتصادية والصحية





تحظى منشورات طريفة ومرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة يوم الأحد (ادعو جماهير شعبنا للخروج يوم 30 يونيو وانا زاتي خارج معاكم من اجل اكمال مطلوبات الثورة وإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي كما ادعو قوات الشرطة الي عدم إستخدام العنف المفرط ضدنا.).

وأيضاً من المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك (جماهير شعبنا الصابر الصامد سوف أعقد اجتماع هام جدا مع قادة الحرية والتغيير غدا لمناقشة قضايا هامة واستراتيجية منها مسارات تظاهرات 30 يونيو ونوع الهتافات التي سوف تساهم في معالجة الازمة الإقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد.

المجد للساتك

المجد للمتاريس).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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