انخفاض نسبة الجرائم بالخرطوم





أكدت لجنة أمن ولاية الخرطوم انخفاض نسبة الجرائم بصورة كبيرة

واستقرار الوضع الامني بالولاية جاء ذلك في اجتماع لجنة امن ولاية الخرطوم الذي انعقد أمس برئاسة والي الخرطوم د/ يوسف آدم الضي وتضمن الاجتماع تقرير الحظر الصحي ودور القوات النظامية في تنفيذ موجهات الدولة للسيطرة على وباء كورونا وأثنى الوالي على دور القوات النظامية والجيش الابيض ( الكوادر الطبية) العاملة في المراكز العلاجية ومراكز الايواء. ووقفت اللجنة علي الاجراءات التي اتخذت لاستقبال العالقين وضمان سلامتهم عبر الاجراءات التي قامت بها الجهات المختصة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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